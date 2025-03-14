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استطلاع رأي لمعاريف: 83% من أنصار المعارضة مع عودة المختطفين دفعة واحدة مقابل وقف الحرب والانسحاب من غزة

Lebanon 24
14-03-2025 | 00:42
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