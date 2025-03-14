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رويترز: الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي تقترح على دول الاتحاد تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا هذا العام بقيمة لا تقل عن 20 مليار يورو مع إمكانية أن تصل إلى 40 مليار يورو

Lebanon 24
14-03-2025 | 02:50
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