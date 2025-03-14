رويترز: الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي تقترح على دول الاتحاد تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا هذا العام بقيمة لا تقل عن 20 مليار يورو مع إمكانية أن تصل إلى 40 مليار يورو

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