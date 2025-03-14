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أخبار عاجلة
إيران: المحادثات في بكين كانت بناءة وبرنامجنا النووي سلمي
Lebanon 24
14-03-2025
|
03:33
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