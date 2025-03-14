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بدء اللقاء السياسي الموسع في دارة الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس للبحث في التطورات الراهنة في لبنان وتداعيات أحداث سوريا على الواقع اللبناني
Lebanon 24
14-03-2025
|
04:10
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