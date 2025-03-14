ميقاتي: تمت إدانة كل الأحداث الدموية في سوريا وكانت هناك دعوة للحكومة اللبنانية لإغاثة النازحين السوريين الذين حضروا إلى لبنان والسعي مع سوريا لعودتهم

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