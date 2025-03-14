Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: تمت إدانة كل الأحداث الدموية في سوريا وكانت هناك دعوة للحكومة اللبنانية لإغاثة النازحين السوريين الذين حضروا إلى لبنان والسعي مع سوريا لعودتهم

Lebanon 24
14-03-2025 | 05:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: سنعمل على حوار جدي مع السلطات السورية ونؤكد على أساس عودة النازحين السوريين إلى بلادهم
lebanon 24
14/03/2025 15:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سكاف: الأسباب الأمنية لعدم عودة النازحين السوريين إلى بلدهم قد انتفت بعد سقوط النظام السوري السابق
lebanon 24
14/03/2025 15:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لم أتحدث مع أورتاغوس سوى حول وضع جنوب لبنان والإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية
lebanon 24
14/03/2025 15:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الحوار الوطني السوري للعربية: لم تتم دعوة قسد لأن الحوار ليس مع تنظيمات عسكرية
lebanon 24
14/03/2025 15:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:56 | 2025-03-14
08:35 | 2025-03-14
08:19 | 2025-03-14
08:13 | 2025-03-14
08:12 | 2025-03-14
08:06 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24