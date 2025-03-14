ميقاتي: لم ندع الرئيس نواف سلام إلى هذا الإجتماع فاللقاء كان عادياً وطرابلس هي مدينته وفكرة انعقاده أساسها الرئيس فؤاد السنيورة وبحثناها مع الرئيس تمام سلام

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