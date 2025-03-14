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الرئيس فؤاد السنيورة: أثني على مبادرة عقد لقاء موسع في طرابلس لبحث القضايا التي تهمّ الوطن وتهمّ الجوار السوري

Lebanon 24
14-03-2025 | 05:34
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