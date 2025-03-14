Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد العقوبات على أفراد من روسيا لمدة 6 أشهر بعد تخلي المجر عن معارضتها (الشرق)

Lebanon 24
14-03-2025 | 05:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب الأميركي: من تخلى عن المفاوضات وارتكب خطأ هو زيلينسكي
lebanon 24
14/03/2025 15:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: تعليق العقوبات عن 6 كيانات سورية منها البنك المركزي
lebanon 24
14/03/2025 15:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة تؤجّل قرار تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين لمدّة 3 أشهر
lebanon 24
14/03/2025 15:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة البرلمان الأوروبي: روسيا تنتج من الذخيرة في 3 أشهر ما ننتجه في سنة كاملة
lebanon 24
14/03/2025 15:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:56 | 2025-03-14
08:35 | 2025-03-14
08:19 | 2025-03-14
08:13 | 2025-03-14
08:12 | 2025-03-14
08:06 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24