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الكرملين: بوتين يدعم موقف ترامب لإنهاء الأزمة الأوكرانية لكنه طرح أسئلة تحتاج إلى إجابات بمشاركة الجانبين

Lebanon 24
14-03-2025 | 05:53
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