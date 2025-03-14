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أهالي قرية حضر في الجولان السوري: إسرائيل تستغل زيارة دينية لزرع الانقسام في الصف الوطني

Lebanon 24
14-03-2025 | 05:55
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