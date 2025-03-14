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وزير خارجية الصومال: نرفض أي مقترح من أي طرف لتقويض حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرضه التاريخية

Lebanon 24
14-03-2025 | 10:59
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