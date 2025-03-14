Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي: بوتين لا يستطيع الخروج من هذه الحرب لأنها ستُفقده كل شيء

Lebanon 24
14-03-2025 | 11:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يدعو الحلفاء إلى الضغط على بوتين لإنهاء الحرب
lebanon 24
14/03/2025 20:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نستطيع الرد بقوة على كل من يهددنا وسنستعيد الرهائن وسننتصر في الحرب
lebanon 24
14/03/2025 20:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: لا أعتقد أن موقف ترامب من مسألة المعادن النادرة في أوكرانيا يصب في مصلحة روسيا
lebanon 24
14/03/2025 20:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: بوتين أبدى اهتماما بالسلام وعلينا التحقق من ذلك من خلال الأفعال
lebanon 24
14/03/2025 20:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:26 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:08 | 2025-03-14
14:07 | 2025-03-14
13:52 | 2025-03-14
13:24 | 2025-03-14
13:22 | 2025-03-14
12:48 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24