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رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني وأعضاء حكومته يؤدون اليمين الدستورية

Lebanon 24
14-03-2025 | 11:32
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