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بيان لويتكوف ومجلس الأمن القومي الأميركي: واشنطن قدمت اقتراحا يضيق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار بغزة

Lebanon 24
14-03-2025 | 12:48
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