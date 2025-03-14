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وزير خارجية مصر: لجنة إدارة قطاع غزة ستتكون من 15 من الشخصيات الفلسطينية التكنوقراط

Lebanon 24
14-03-2025 | 14:08
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