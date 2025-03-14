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حماس اشترطت استئناف فتح المعابر ودخول المساعدات فور الاتفاق وقبل أن تفرج عن عيدان والجثث الأربع

Lebanon 24
14-03-2025 | 15:31
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