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حماس: نستنكر بشدة القرار الأميركي الأوربي بحجب قناة الأقصى الفضائية عن كافة الأقمار الصناعية ونعده انتهاكا صارخا لحرية العمل الإعلامي

Lebanon 24
14-03-2025 | 16:42
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