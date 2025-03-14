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"نيويورك تايمز" عن مسؤولين مطلعين: إدارة ترمب تدرس استهداف مواطني 43 دولة كجزء من حظر سفر جديد

Lebanon 24
14-03-2025 | 19:21
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