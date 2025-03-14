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شركة "سبيس إكس" تطلق مركبة فضائية مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية لاستعادة رائدي فضاء عالقين منذ حزيران الماضي

Lebanon 24
14-03-2025 | 19:39
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