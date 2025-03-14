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ترمب: نحن في خضم مفاوضات الإفراج عن الرهائن من غزة ونأمل أن تقود إلى نتائج جيدة والأوضاع معقدة
Lebanon 24
14-03-2025
|
20:25
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