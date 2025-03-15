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وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: الجيش الأميركي يلعب دورًا دبلوماسيًا مهمًا خلف الكواليس في سوريا حيث يساعد في التوسط لاتفاقات بين الجماعات المسلحة والحكومة الجديدة في البلاد

Lebanon 24
15-03-2025 | 00:08
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