وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: الجيش الأميركي يلعب دورًا دبلوماسيًا مهمًا خلف الكواليس في سوريا حيث يساعد في التوسط لاتفاقات بين الجماعات المسلحة والحكومة الجديدة في البلاد

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