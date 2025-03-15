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وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: تحركاتنا تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا ومنع العودة إلى الحرب الأهلية مما قد يعيق الجهود المبذولة للقضاء على تنظيم داعش

Lebanon 24
15-03-2025 | 00:08
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