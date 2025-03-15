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أخبار عاجلة
وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تدمر وتعترض خلال الليلة الماضية 126 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي ست مقاطعات روسية
Lebanon 24
15-03-2025
|
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