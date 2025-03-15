Advertisement

أخبار عاجلة

"أ ب" عن محللين: إسرائيل قلقة من احتمال توسيع تركيا وجودها العسكري داخل سوريا

Lebanon 24
15-03-2025 | 02:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة "قلقة" من تعليق إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة
lebanon 24
15/03/2025 14:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: على إسرائيل إنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت
lebanon 24
15/03/2025 14:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا مشتبهين اثنين قرب الحدود بعد أن عبرا إلى داخل إسرائيل من الأردن
lebanon 24
15/03/2025 14:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"انفجار مروع" داخل منتجع في هاواي يوقع جرحى
lebanon 24
15/03/2025 14:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:47 | 2025-03-15
07:44 | 2025-03-15
07:32 | 2025-03-15
07:27 | 2025-03-15
07:18 | 2025-03-15
07:14 | 2025-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24