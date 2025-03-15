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أخبار عاجلة
نائب ترامب: ماسك ارتكب بعض الأخطاء في عمليات فصل الموظفين الفدراليين
Lebanon 24
15-03-2025
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03:12
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