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نائب ترامب: هناك الكثير لفعله دبلوماسيا واقتصاديا لحماية الأقليات في سوريا

Lebanon 24
15-03-2025 | 04:07
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