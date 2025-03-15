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أخبار عاجلة
نائب ترامب: هناك الكثير لفعله دبلوماسيا واقتصاديا لحماية الأقليات في سوريا
Lebanon 24
15-03-2025
|
04:07
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