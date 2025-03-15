Advertisement

أخبار عاجلة

وزير دفاع أوكرانيا: وزيرة الدفاع الإسبانية قدمت خططا تفصيلية لمساعدة أوكرانيا خلال العام الحالي

Lebanon 24
15-03-2025 | 05:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الفرنسي: روبيو أبلغ الوزراء الأوروبيين خلال مكالمة يوم أمس أنه يريد سلامًا دائمًا لأوكرانيا
lebanon 24
15/03/2025 14:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: سنقوم بسحب نحو 8% أو 50 مليار دولار من ميزانية البنتاغون لهذا العام
lebanon 24
15/03/2025 14:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني: نحن في عصر جديد من التهديد وهذا يتطلب عصرا جديدا من الدفاع
lebanon 24
15/03/2025 14:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع أميركا: أنفقنا 300 مليار دولار لدعم أوكرانيا
lebanon 24
15/03/2025 14:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:34 | 2025-03-15
07:47 | 2025-03-15
07:44 | 2025-03-15
07:32 | 2025-03-15
07:27 | 2025-03-15
07:18 | 2025-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24