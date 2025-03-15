Advertisement

أخبار عاجلة

العربية: ترامب سيسمح بتحرك عسكري إسرائيلي في لبنان ما لم تتحقق النتائج المطلوبة قريبا

Lebanon 24
15-03-2025 | 05:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة الحوار الوطني السوري للعربية: لم تتم دعوة قسد لأن الحوار ليس مع تنظيمات عسكرية
lebanon 24
15/03/2025 17:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: سينقل الرهائن الـ 3 لمنشأة عسكرية قرب رعيم بعد إطلاق حماس سراحهم
lebanon 24
15/03/2025 17:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إنقلاب آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة كفركلا
lebanon 24
15/03/2025 17:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر عسكرية إسرائيلية: حماس استخدمت الحكم المدني لإعادة بناء قوتها العسكرية والاقتصادية
lebanon 24
15/03/2025 17:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:57 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:11 | 2025-03-15
10:57 | 2025-03-15
10:46 | 2025-03-15
10:31 | 2025-03-15
10:26 | 2025-03-15
10:14 | 2025-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24