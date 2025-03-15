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المفوض العام للأونروا: افتتحنا 130 مقرا تعليميا موقتاً في قطاع غزة ما أتاح التعلم المباشر لنحو 47 ألف طفل

Lebanon 24
15-03-2025 | 06:12
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