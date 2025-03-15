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أ.ف.ب: زيلينسكي يعيّن فريقا من المفاوضين لمحادثات سلام محتملة مع روسيا

Lebanon 24
15-03-2025 | 10:46
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