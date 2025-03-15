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الأمين العام للناتو: ندعو للدفع قدما نحو سلام عادل ودائم في أوكرانيا والحلف يقف صامدا ومتحدا

Lebanon 24
15-03-2025 | 12:06
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