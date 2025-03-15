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عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نطالب بإعادة الرهائن الـ59 دفعة واحدة

Lebanon 24
15-03-2025 | 12:28
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