الرئيس جوزاف عون من دار الفتوى: لبنان وطن الرسالة والتنوع والتعددية ويتسع للجميع ومن هنا تأتي أهمية المشاركة السياسية لمختلف مكونات الدولة اللبنانيّة مع احترام الدستور والميثاق الوطني

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