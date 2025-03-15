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الرئيس عون: الدولة اللبنانية ملتزمة بالحفاظ على السيادة ولا يمكن أن يستمر لبنان ويستقر من دون تطبيق القرارات الدولية التي تضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره وانسحاب الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
15-03-2025 | 12:59
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