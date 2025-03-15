الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع: نتنياهو يعمل على تصدير أزمته الداخلية بالتصعيد في غزة وتشديد الحصار ومحاولة التنصل من الاتفاق متجاهلا معاناة أسراه

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