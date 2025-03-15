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ترامب عبر منصة تروث: أمرت الجيش بشن عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين في اليمن بعد أن شنوا حملة من القرصنة والعنف والإرهاب

Lebanon 24
15-03-2025 | 14:40
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