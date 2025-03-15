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ترامب للحوثيين: وقتكم انتهى ويجب أن تتوقف هجماتكم بداية من اليوم وإلا ستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل

Lebanon 24
15-03-2025 | 14:44
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