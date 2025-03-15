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ترامب: أقول للإيرانيين إن عليهم وقف دعم الحوثيين وعدم تهديد الشعب الأميركي أو رئيسه أو ممرات الشحن العالمية

Lebanon 24
15-03-2025 | 14:52
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