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عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم للجزيرة مباشر: نتنياهو يريد احتكار الوصول إلى الإدارة الأميركية والتوصل لاتفاق يحرجه سياسيا

Lebanon 24
15-03-2025 | 15:42
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