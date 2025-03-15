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وزير الخارجية الأميركي: ترامب وجه رسالة قوية وواضحة إلى "الإرهابيين" الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن

Lebanon 24
15-03-2025 | 16:46
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