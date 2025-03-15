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الحوثيون: إدعاء ترمب بوجود خطر يهدد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب غير صحيح وتضليل للرأي العام الدولي

Lebanon 24
15-03-2025 | 16:49
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