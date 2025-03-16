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أ ب عن مسؤولين أميركيين: مقتل 32 شخصا على الأقل في عدة ولايات في عاصفة ضخمة تضرب الولايات المتحدة

Lebanon 24
16-03-2025 | 00:27
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