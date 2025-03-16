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فايننشال تايمز عن مصدرين: رئيس الصين رفض دعوة لحضور قمة في الذكرى الخمسين للعلاقات الصينية الأوروبية ببروكسل

Lebanon 24
16-03-2025 | 02:56
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