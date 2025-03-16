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دوي الانفجار في مدينة طرطوس غربي سوريا ناجم عن انطلاق صاروخ من القاعدة الروسية في مرفأ المدينة ضد طائرة مسيّرة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
16-03-2025 | 03:46
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