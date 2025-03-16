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القناة 12 الإسرائيلية: النيابة تعارض طلب نتنياهو إلغاء جلستي محاكمته الأسبوع المقبل

Lebanon 24
16-03-2025 | 04:14
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