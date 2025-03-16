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جنبلاط للدروز: احذروا من الاختراق الفكري الصهيوني واحذروا من استخدام البعض منكم كإسفين لتقسيم سوريا تحت شعار تحالف الأقليات الذي عارضه كمال جنبلاط واستشهد رفضاً لهذا المشروع

Lebanon 24
16-03-2025 | 05:11
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