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مواقع عسكرية روسية: القوات الروسية تحرر بلدة في مقاطعة كورسك وتقترب من المعبر الحدودي مع مقاطعة سومي الأوكرانية

Lebanon 24
16-03-2025 | 06:06
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