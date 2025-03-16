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هآرتس عن مكتب المحاسب العام في وزارة المالية: إسرائيل أنفقت خلال العام الماضي وحده نحو 100 مليار شيكل على الحرب

Lebanon 24
16-03-2025 | 06:13
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