وزارة الصحة: غارة العدوّ الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة في بلدة ميس الجبل أدت إلى استشهاد مواطن أما في بلدة رامية فقد أُصيب شخصٌ بجروحٍ جراء إطلاق العدوّ النار عليه

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