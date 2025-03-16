Advertisement

أخبار عاجلة

الداخلية السورية: نعمل على استلام 600 قطعة سلاح من قرى ريف القدموس في طرطوس

Lebanon 24
16-03-2025 | 07:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إدارة الأمن العام السوري ترسل تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس بهدف ضبط الأمن
lebanon 24
16/03/2025 15:41:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: إصابة عنصرين أمنيين بإطلاق نار على حاجز في ريف دمشق
lebanon 24
16/03/2025 15:41:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الصليب الأحمر والجيش يعملان على عملية تسلم واستلام أسرى عند نقطة القاع بعد الاشتباكات التي دارت بين مسلحي الإدارة السورية الجديدة ومسلحين من عشائر البقاع
lebanon 24
16/03/2025 15:41:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: ارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل السوري إلى أكثر من 600 قتيل
lebanon 24
16/03/2025 15:41:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:36 | 2025-03-16
09:25 | 2025-03-16
09:23 | 2025-03-16
09:13 | 2025-03-16
09:10 | 2025-03-16
08:58 | 2025-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24